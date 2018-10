TORINO – La maglia della Juventus cambi. Resta bianconera ma non è più a strisce. L’anticipazione è stata lanciata dal sito Footy Headlines: si tratterebbe della maglia che potremmo vedere nella prossima stagione ma già fa discutere.

Si tratterebbe infatti di una svolta epocale che cancella una delle certezze che ha reso famosa la Juventus in tutto il mondo: le strisce verticali. La svolta è dovuta al cambio delle regole del marketing che impongono un cambio di linea per ogni stagione, rendendo unica la maglia dell’anno per farla così diventare appetibile per collezionisti. Scelta che in casa Juve ha una ragion d’essere molto precisa: con uno come Ronaldo, come dimostra il picco di vendite di magliette avvenuto quest’anno, la vendita delle magliette ufficiali è uan voce importante del budget.

I colori, com’è noto, non si possono toccare. Le strisce invece sì, quelle possono essere anche abolite. Ma che ne pensano i tifosi? L’assenza di righe verticali ha già scatenato la loro reazione sui social. Si tratta infatti di un taglio netto con il passato, cominciato già in questa stagione con la riduzione a due davanti, e una dietro, le strisce nere.

Il lato destro nero, quello sinistro bianco. In mezzo una striscia rosa a rendere più graduale il passaggio tra i due colori. In Rete a molti la maglia bicolore non piace. E’ giusto precisare però che non è ancora stata ufficializzata dalla società bianconera.