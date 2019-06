Juventus, su Wikipedia il nuovo allenatore è... il rapper Shade FOTO

ROMA – La Juventus, dopo aver ufficializzato il divorzio da Massimiliano Allegri, ancora non ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Negli ultimi giorni, la candidatura di Maurizio Sarri, in uscita dal Chelsea, si è fatta sempre più insistente e ora l’ex Napoli appare come il candidato principale a sedere sulla panchina dei bianconeri. Ma non per Wikipedia, dove il tecnico è già stato deciso e non sarà Sarri, e neanche Guardiola, bensì Vito Ventura, in arte Shade.

Il noto rapper, protagonista dell’ultima edizione di Sanremo con la canzone “Senza farlo apposta”, è grande tifoso della Juventus, ma verosimilmente non sarà lui l’erede di Massimiliano Allegri. Nessun rammarico però: come mostrato dalle storie Instagram di Shade, il cantante è apparso divertito dalla situazione, causata con ogni probabilità da uno dei suoi numerosi fan, commentando con la frase: “Nel frattempo su Wikipedia…Juventus io non ne sapevo nulla! Potevate avvisare!”.