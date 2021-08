Juventus Women accusata di razzismo per la FOTO di Cecilia Salvai con occhi a mandorla e “cinesino” in testa

Sull’account della Juventus Women appare una foto in cui Cecilia Salvai, colonna portante della Juvetus e della Nazionale femminile allunga gli occhi con le dita per mimare quelli a mandorla.

Il tweet ha scatenato in poco tempo una bufera internazionale: il club bianconero è stato accusato di razzismo e costretto, nel giro di poco tempo, a cancellare il post e a pubblicare le scuse immediate.

Juventus Women, Cecilia Salvai con gli occhi a mandorla e il “cinesino” in testa

La Salvai, oltre ad allungare gli occhi per rappresentare il tratto distintivo ei cinesi, sulla testa ha un attrezzo da allenamento utilizzato su tutti i campi di calcio e chiamato “cinesino”. La foto è accompagnata da vari emoji divertenti ed è nata per risultare simpatica. Peccato però che tale non è sembrata a molto che hanno criticato la scelta.

Juventus Women, accuse di razzismo

Molti dei migliaia dei commenti negativi sono arrivati da testate prevalentemente straniere. Una di queste è stata TMZ, sito di gossip statunitense tra i più famosi e seguiti. TMZ ha scritto: “La Juventus FC Women ha twittato un’immagine incredibilmente razzista”. Nella foto si vede” una giocatrice che indossa un cono in testa, e fa un gesto selvaggiamente razzista”.

La Juventus ha reagito chiedendo scusa e la foto rimossa: “Ci scusiamo sinceramente per il fatto che il nostro tweet, che non doveva causare polemiche o avere sfumature razziali, possa aver offeso qualcuno. La Juventus è sempre stata contro il razzismo e le discriminazioni”.

L’episodio ricorda quello della Hunziker a “Striscia la notizia”

L’episodio ricorda quello capitato qualche tempo a Michelle Hunziker e Gerry Scotti a “Striscia la notizia”. I due conduttori di Striscia la Notizia ironizzarono sulle caratteristiche somatiche e linguistiche dei cinesi e vennero attaccati dall’account Diet Prada molto seguito su Instagram.