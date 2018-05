KENT – Kaitlin Bennett è fresca di laurea alla Kent State University nell’Ohio. La ragazza è una paladina della libertà di girare armati. Ed ora rivendica questo suo diritto con un tweet che [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, – Ladyblitz clicca qui – Cronaca Oggi, App su Google Play ] fa discutere: “Ora che mi sono laureata alla @KentState, posso finalmente girare armata nel campus. Avrei dovuto poterlo fare da studente, soprattutto

perché quattro studenti disarmati sono stati uccisi dal governo in questo campus. #CampusCarryNow”.

Il riferimento di Kaitlin è al 4 maggio 1970. Nel corso di quattro giorni, gli studenti della Kent State protestarono contro l’invasione statunitense della Cambogia, che il Presidente Richard Nixon lanciò il 1 maggio di quell’anno. Ci furono delle agitazioni a cui seguì un attacco da parte della polizia e l’uccisione di quattro studenti.

Kaitlin Bennett ha pubblicato il tweet a mezzogiorno del 13 maggio e la foto che accompagna il tweet è diventata virale in poco tempo. L’immagine è del resto inequivocabile: si vede lei di spalle vestita a festa per la “graduation” con un particolare che però non può di certo sfuggire alla vista.

Scrive Repubblica:

“Lunghi capelli biondi, vestitino bianco corto, scarpe con i tacchi e un particolare che non può sfuggire: a tracolla, in grande evidenza dalla schiena fino quasi ai piedi, ha un AR-10, il fucile da combattimento semi-automatico diventato tristemente noto per essere stato usato in quasi tutte le stragi che hanno insanguinato l’America negli ultimi anni”.

“L’America e soprattutto i campus universitari. Facile capire allora perché quel ‘cinguettio’ della studentessa di Kent State – università pubblica dell’Ohio, circa 40mila studenti e una buona fama – ha scatenato immediate reazioni. Con molti commenti positivi, diversi distinguo e l’inevitabile polemica tra fautori delle armi ed esponenti del nuovo movimento #NoGun protagonista delle grandi manifestazioni di primavera. Kaitlin non si nasconde, con la rabbia dei suoi 22 anni e un impegno politico come attivista “conservatrice e libertaria” che da tempo si batte (è una delle animatrici del sito Liberty Hangout) perché gli studenti possano armarsi liberamente all’interno del campus. “Credo che se il governo le ha dovremmo averle anche noi. Fucili, mitragliatrici, qualsiasi tipo di arma. Dovremmo essere in grado di proteggerci da un governo tirannico”.

“Il tweet virale, ma soprattutto le sue foto, le hanno dato ieri mattina la notorietà televisiva (al programma “Fox and Friends” in onda sulla rete conservatrice di Murdoch), cui sono seguiti molti applausi, migliaia di retweet, diverse richieste di matrimonio (“mi spiace, ma sono fidanzata”, ha risposto postando la foto con un uomo armato accanto a lei)”.

“Nel tweet che le ha dato i classici ’15 minuti di celebrità’ Kaitlin parla di studenti ammazzati dal governo nel suo campus. Ed è forse un’ironia della sorte, visto che Ken State era diventata famosa negli anni della guerra del Vietnam come una delle roccaforti del ‘pacifismo’ studentesco. E fu, proprio per questo, il campus dove il 4 maggio del 1970 avvenne quello che nelle cronache dell’epoca (e ormai anche nei libri di storia) venne definito come il ‘Kent State Massacre’: con la Guardia Nazionale a sparare contro i manifestanti inermi e quattro morti tra gli studenti (due ragazze e due ragazzi, tutti ventenni)”.