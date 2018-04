KINGSTON – Kasi Bennett è la storica fidanzata di Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Kasi ha 28 anni, è originaria di Old Harbour, cittadina giamaicana che si trova nell’interno, ed è fidanzata con l’atleta da 4 anni. Usain la chiama la “mia first lady”: lei non ama affatto comparire sui giornali di gossip dato che è molto riservata.

Di lei però si parla in queste ore per una foto apparsa su Instagram che le ha fatto conquistare tantissimi follower. Al carnevale di Kingston, Kasi ha infatti indossato un vestito che non è affatto passato inosservato.

Kasi che di professione fa la modella, era comparsa la prima volta sui tabloid nell’agosto del 2016, durante i Giochi di Rio de Janeiro. Alcuni siti di gossip, raccontarono infatti di un presunto flirt di Usain Bolt con la ventenne brasiliana Jady Duarte. Immediatamente intervenne Christine Bolt-Hylton, sorella di Bolt che dichiarò: “Non penso che sia successo nulla con questa ragazza brasiliana. Ama troppo Kasi e non metterebbe mai a repentaglio la loro relazione”. Della vicenda non se n’è più parlato. Si rincorrono invece voci continue su un presunto matrimonio tra i due.