Kate Middleton bambina e la FOTO del principino Louis: mamma e figlio sono due gocce d’acqua

ROMA – Kate Middleton pubblica una foto su Instagram da bambina in cui appare con suo padre.

In un altro scatto pubblicato sempre su Instagram, il principino Louis appare su un’altalena insieme a papà William e ai fratelli.

Mettendo a confronto le due foto, mamma e figlio sono una fotocopia.

I fan se ne sono accorti ed hanno commentato scrivendo che tra i due esistono pochissime differenze.

Kate Middleton e il figlio Louis sono due gocce d’acqua

Louis ha lo stesso sorriso, gli stessi capelli e le stesse guance di mamma Kate quand’era bambina. nche l’espressione di Louis è molto simile a quella della madre.

Kate ha condiviso lo scatto privato in cui si vede suo marito e i suoi figli, in occasione dei 38 anni del marito.

Nella foto il principe sorride seduto su un’altalena insieme ai suoi bambini. Una foto molto serena che mostra il legame che Kate e William hanno con i loro figli.

Il principe Filippo compie 99 anni: gli auguri di Carlo, William e Kate

Nel giorni scorsi, il principe consorte, Filippo Mountbatten, ha compiuto 99 anni. E tutta la famiglia, dalla regina Elisabetta al principe Carlo, passando per i duchi di Cambridge William e Kate Middleton, gli hanno fatto gli auguri.

Grandi assenti, i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, che almeno sui social non hanno dato segno di ricordarsi dell’anniversario.

William e Kate, nel giorno del compleanno hanno postato sull’account ufficiale Instagram Kensington Royal tre immagini che ritraggono il principe Filippo insieme alla duchessa, al duca e alla regina.

Simili le immagini postate dal principe Carlo: anche lui ha pubblicato sull’account di Clarence House una vecchia foto in bianco e nero che lo vede in compagnia del padre in barca, poi una più recente e quindi un’immagine di Filippo con Elisabetta.

(fonte: Instragram).