LONDRA – Kate Middleton ha dato alla luce il terzo royal baby il 23 aprile al St Mary’s Hospital e al momento di presentarlo ai sudditi è già perfetta. I capelli perfettamente acconciati, il trucco elegante, la neo mamma appare splendida, come se la fatica del parto non l’avesse sfiorata. D’altronde proprio l’avvistamento della sua parrucchiera personale, Amanda Cook Tucker, che usciva dall’ospedale è stato il primo segnale che il piccolo reale era nato.

La duchessa di Cambridge e moglie del principe William è entrata in ospedale alle 6 del mattino di lunedì 23 aprile e subito i quotidiani e i media hanno iniziato a parlare dell’arrivo del nuovo reale bebè, il cui nome resta ancora ignoto, anche se in molti pensano che la scelta ricadrà su Arthur. Il royal baby è nato intorno alle 11 del mattino e pesa poco meno di 4 chili.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per preparare la sua uscita in pubblico ed essere perfetta poche ore dopo il parto, Kate si è affidata alla parrucchiera Amanda e alla personal stylist Natasha Archer, come scrive il sito Vanity Fair:

“L’hair stylist responsabile dell’acconciatura perfetta dalle punte leggermente ondulate con cui è stat vista Kate Middleton nella prima foto post-parto deve essere la stessa che ha curato la testa della Duchessa di Cambridge anche dopo il parto degli altri due figli. Ogni volta che Kate deve fare comparse importanti, lei, Amanda Cook Tucker, è al suo fianco. L’altro membro del glam quad reale è la personal stylist Natasha Archer, come i gossip confermano.

Per presentare il bebè n.3 al mondo in abito rosso con colletto bianco, stile sfoggiato da Lady Diana negli anni ’80 per la nascita di Harry, Kate appare immacolata, poco più di 12 ore dall’inizio del travaglio, con make-up nude leggerissimo e capigliatura per niente provata, come invece accade alle donne comuni dopo aver partorito. Stessa allure curata la Duchessa di Cambridge l’ha mostrata dopo la nascita di George, il primogenito, quando nel primo scatto da neo-mamma la sua lunga capigliatura era pettinata e glossata, e dopo l’arrivo di Charlotte, in questo caso, invece, dopo sole 10 ore di assenza dalla vita pubblica per partorire, è ricomparsa bella come un fiore in abitino giallo e boccoli «signature».

La prassi di mostrarsi al top a poche ore dal parto, facendosi ispirare da Kate Middleton che può contare su uno staff di beauty consultant, parrucchieri, massaggiatori di fiducia, stilisti che la seguono ovunque vada, anche in ospedale, ha ispirato le donne di tutto il mondo”.