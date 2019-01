DUNDEE – Kate Middleton e il principe William sono arrivati a Dundee in Scozia per innaugurare il Dundee V & A Museum. Si tratta del primo impegno insieme, nel 2019, per il Duca e la Duchessa di Cambridge.

La coppia reale è stata ricevuta da diverse persone che hanno sfidato la pioggia. Tra queste anche una coppia arrivata da Detroit proprio con lo scopo di vedere da vicino Wiliam e Kate, scrive il Mirror. Kate, forse per omaggiare la Scozia a cui è molto legata, ha optato per un cappotto scozzese verde firmato Alexander McQueen che ha già indossato in altre occasioni, tra cui quando ha visitato, nel 2012, il suo vecchio college ed anche in una visita scozzese avvenuta nel Natale 2013.

Questo cappotto sembra essere uno dei preferiti di Kate. Disegnato da Sarah Burton, la stessa stilista dell’abito da sposa del matrimonio del 2011, a Dundee era abbinato con dei guanti e tacchi neri, una borsa in pelle verde Manu Atelier e una coppia di orecchini con zaffiro che appartenevano a lady D.

La coppia ha visitato per l’ultima volta Dundee nel 2015. La Scozia, per William e Kate ha un posto speciale nei loro cuori: qui è infatti nata la scintilla del loro amore mentre entrambi studiavano all’Università di St Andrews.

Il museo è stato costruito dopo una riqualificazione del lungomare della città scozzese costata 1 miliardo di sterline. L’Ansa pubblica le foto.