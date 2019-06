LONDRA – Kate Middleton arriva ad un evento benefico per la Action for Children, un’associazione benefica britannica che si occupa di minori e famiglie in difficoltà. L’Ansa pubblica delle foto visibili in fondo all’articolo.

Kate Middleton e il protocollo: in aereo senza George e William

Kate Middleton ha sposato il futuro re d’Inghilterra. Per questa ragione deve attenersi a precise regole di comportamento. Una di queste prevede che non possa viaggiare sullo stesso aereo contemporaneamente insieme a suo marito William e al primogenito George.

L’antica regola serve a tutelare la discendenza in caso di incidente. Lo stesso accorgimento viene seguito anche dalla Casa Bianca che prevede che il Presidente non viaggi mai insieme al Vice-Presidente.

Tra l’altro proprio nei giorni scorsi Will e Kate sono stati protagonisti di un incidente stradale quando un uomo della loro scorta ha investito una donna.

Kate Middleton in crisi con William?

Sulla carta, Kate sarà la futura regina d’Inghilterra. C’è però chi mette in dubbio che ciò possa accadere. Acluni siti di gossip parlano infatti di una crisi tra Kate e William che sarebbe stata provocata da Rose Hanbury, quella che veniva chiamata dai giornali sempre di gossip “l’amica glamour di Kate Middleton”. Oggi gli stessi tabloid la chiamano “la nuova Camilla”, facendo riferimento al gossip che la vorrebbe troppo vicina negli ultimi tempi al principe William.

Chi parla di questo avvicinamento tra lei e il principe William scomoda anche la regina Elisabetta che starebbe facendo di tutto per scongiurare il divorzio.

Trentacinque anni, Rose è un’ex modella diventata marchesa nel 2009 dopo aver sposato David, il marchese 58enne di Cholmondeley. La coppia ha tre figli.

