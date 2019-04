ROMA – Il principe William ha davvero tradito Kate Middleton con una delle migliori amiche della duchessa di Cambridge? Difficile stabilire se la persona che si vede nella foto diventata virale negli ultimi giorni sia davvero lui oppure no. Nello scatto ripreso da moltissimi tabloid si vede un uomo che assomiglia a William, che si scambia tenere effusioni con una ragazza.

La definizione delle foto non permette di identificare in maniera chiara ed inequivocabile l’uomo immortalato. Il primo tabloid ad avanzare l’ipotesi del tradimento di William è stato il Sun che ha fornito anche un identikit della ragazza: si trattebbe di Rose Hanbury, la moglie 36enne di David Rocksavage il marchese di Cholmondeley. Rose e Kate sono diventate molto amiche da quando la Middleton ha sposato William, entrando coì a far parte della famiglia reale.

Secondo altre indiscrezioni, la ragazza in compagnia di William sarebbe invece una misteriosa modella australiana. Tra queste due versioni ci sono poi quelli che mettono in dubbio lo scatto: “Non si riesce a capire nemmeno se quell’uomo sia davvero William, né tantomeno sembra che ci sia un bacio. Potrebbe essersi semplicemente inchinato per avvicinarsi e parlarle all’orecchio a causa della confusione nel locale”.

Secondo altri, il presunto tradimento sarebbe la vera causa dell’allontanamento tra William e Harry di cui si parla in queste settimane. A quanto pare infatti, il duca di Cambridge è stato accusato duramente dal fratello minore. Harry avrebbe detto a William la seguente frase: “La nostra famiglia si è rovinata per un tradimento e tu fai lo stesso?”.

Il riferimento è alla relazione clandestina tra il principe Carlo e Camilla Parker-Bowles, avvenuta mentre era ancora sposato con Lady Diana, la mamma di Kate e William.

Fonte: Il Messaggero