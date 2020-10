Gli haters si scatenano contro la comica Katia Follesa dimagrita in questi mesi: “Sembri quasi bona…”, le scrive qualcuno.

Il body shaming e gli haters non risparmiano Katia Follesa, dimagrita. “Un po’ troppo gnocca per fare la comica”. “Sembri quasi bona”. “Wow che taglio! Scherzo stai veramente bene”. Sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto un post di Katia Follesa.

L’attrice comica aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva seduta su un divano con un lungo abito da sera fucsia. “Perdonami….un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così… magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere degli ottimi professionisti e lavorare in tv pur con qualche chilo di troppo”, ha scritto un altro utente.

La replica dell’attrice

In seguito a questi commenti Katia Follesa ha voluto sottolineare che non è certo il peso a determinare quanto un’attrice comica faccia ridere. Per questo su Instagram ha chiesto ai suoi follower se realmente pensassero che la capacità di far divertire il pubblico fosse collegata all’aspetto fisico.

Ma i commenti inadeguati proseguono lo stesso. “Le belle f. non fanno ridere di solito. Il maschio alfa si concentra su altro e ciao, ma ci piaci anche così sfinata”. Fortunatamente l’attrice ha ricevuto anche il sostegno di uno schieramento opposto di follower: “Fai ridere con e senza kg perché è il tuo viso, i tuoi occhi, le tue espressioni e movenze che ti rendono una comica sui generis”. “Tu sei sempre splendida e la tua bravura non si perde con i chili in meno!. (Fonte Instagram).