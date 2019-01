ROMA – Simona Guatieri è la bellissima fidanzata dell’attaccante nerazzuro Keita. La ragazza, ex Velina in Spagna, è una modella, presentatrice ed è simpatizzante proprio dell’Inter. Il 23enne senegalese ha sempre affermato di non pensare all’eventuale riscatto dal Monaco, ma la seconda parte di stagione sua e dell’Inter determinerà la permanenza a Milano anche per le prossime stagioni.

Questo ragionamento vale per lui e per la sua sexy fidanzata Simona Guatieri che non lo abbandona un attimo già dai tempi della Lazio. Il talentuoso attaccante dell’Inter e la bella modella italiana si sono conosciuti ad un evento di beneficenza: entrambi erano stati scelti come testimonial della Cifa, un’associazoine onlus per le adozioni internazionali. Dopo quell’evento pare che tra i due sia scoppiato un colpo di fulmine. All’ultimo Mondiale in Russia la bella Simona si è fatta immortalare con una bandiera del Senegal in onore al suo compagno. Simona è una gran sportiva, ha giocato per anni a pallavolo.

Come riporta Il Giornale, la Guatieri è più grande rispetto a Keita, di professione fa la modella ma anche la presentatrice ed è originaria di Isernia. La mamma di Simona è assistente alla poltrona in uno studio dentistico, mentre il padre un impiegato statale presso l’Inps. La fidanzata di Keita è anche laureata in scienze sociali e ha trascorso un periodo in terra spagnola dove è stata scelta come Velina ed ha lavorato per un periodo come commessa. Simona ha partecipato a Miss Italia ma è stata costretta ad abbandonare il concorso per via di un malore.