LOS ANGELES – “Non lasciate che queste sciocchezze vi fermino”. Kendall Jenner risponde così su Twitter a chi commenta una foto scattata durante i Golden Globes, in cui la sorellastra di Kim Kardashian appare con l’acne.

Kendall, in questo modo, vuole invitare le ragazze ad avere fiducia in sé stesse, non lasciando che piccoli difetti e impedimenti fisici prendano il sopravvento. La modella 22enne non ha esitato a farsi fotografare sul red carpet dei Golden Globes con il volto segnato dall’acne. La scelta le è costata molte critiche sui social, cominciate quando gli scatti hanno iniziato a diffondersi.

C’è però chi ha pensato anche di lodarla. E’ il caso di una ragazza, intervenuta in difesa della sua decisione: “Kendall Jenner con l’acne in mostra, mentre appare come una meravigliosa star, è ciò che tutte le ragazze hanno bisogno di capire”, ha scritto taggando la modella. Il messaggio non è passato inosservato ed è stato ritwittato dalla stessa Jenner, che ha commentato: “Non lasciate che queste sciocchezze vi fermino”.

Il messaggio è stato apprezzato con oltre 60mila like e tantissimi ringraziamenti. Tra i commenti, numerose madri hanno espresso il loro entusiasmo, lodando l’ottimo esempio dato alle loro figlie.