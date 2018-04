Kenya: scommette sul Manchester City, perde e… deve cedere la moglie all’amico

ROMA – Scommette sul Manchester City vincente nel derby contro lo United. Perde. E, come da contratto, è costretto a cedere per una settimana la moglie all’amico.

Scherzo o meno la foto del contratto pubblicata da Nairobi News fa il giro del mondo. “Con la presente – si legge – io Amani Stanley prometto di cedere mia moglie per una settimana intera al mio amico Tony Shilla se il Manchester City non dovesse vincere la Premier League nella partita contro il Manchester United. Sono assolutamente sano di mente e non sono stato obbligato da nessuno in questo accordo”.