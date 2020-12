Kid of the Year 2020: Time premia la quindicenne Gitanjali Rao (Ansa)

Kid of the Year 2020. Per la prima volta la prestigiosa rivista Time nomina il ‘Kid of the Year 2020’, il ragazzo dell’anno. Il riconoscimento è andato alla brillante scienziata americana 15enne Gitanjali Rao, selezionata tra più di 5000 candidati americani tra gli 8 e 16 anni.

Premiata la sua capacità di applicare idee scientifiche a problemi del mondo reale, e per il suo desiderio di motivare altri ragazzi a portare avanti le proprie cause.

Kid of the Year 2020. Time incorona Gitanjali Rao

Rao è un’adolescente del Colorado che ha inventato un dispositivo mobile per testare il piombo nell’acqua potabile. Più di recente ha sviluppato uno strumento telefonico e web chiamato Kindly: l’intelligenza artificiale per rilevare possibili segni precoci di cyberbullismo.

Quello di Time è solo l’ultimo riconoscimento: lo scorso anno è stata nominata nella lista ‘Forbes 30 Under 30’.

Nel 2017 ha ricevuto elogi dopo aver risposto alla crisi idrica di Flint, in Michigan, creando un dispositivo (Tehys) utilizzando sensori a nanotubi di carbonio per rilevare il piombo nell’acqua.

Il suo motto è “osserva, raccogli le idee, ricerca, costruisci e comunica”

Vive in Colorado a Denver e ha raccontato la sua storia a un’intervistatrice molto famosa, l’attrice di Hollywood Angelina Jolie. La sua missione è creare una comunità globale di giovani innovatori per risolvere i problemi del mondo.

“Non fissarti su ogni problema, ma – dice – concentrati su quelli che ti interessano. Se posso farlo io, può farlo chiunque”. (fonti Time e Ansa)