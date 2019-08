ROMA – Kim Kardashian “vittima” ancora una volta di Photoshop. Da quando questo programma che permette di manipolare le immagini è stato inventato, nel mondo della moda ed anche in quello dei social il suo uso è diventato ormai frequentissimo ed anche sconsiderato.

Tra le star, una che ne fa largo uso è sicuramente Kim Kardashian; da meno non sono nemmeno le sue sorelle e sorellastre.

In un’immagine pubblicata proprio in queste ore, Kim Kardashian appare insieme alla sorella Kylie Jenner in una foto promozionale di una nuova linea di profumi. La foto, all’apparenza è normale con le due sorelle che hanno un look molto particolare e azzeccatissimo come sempre. C’è però un dettaglio che non sfugge ai follower: Kim Kardashian sembra abbia sei dita nel piede sinistro. Facendo uno zoom sull’immagine il fatto è molto più evidente.

Sfugge il motivo per il quale la modella abbia deciso di intervenire proprio là. In molti hanno commentato con ironia: “Sto vaneggiando o Kim ha sei dita? Qualcuno mi spiega, sono confuso! Ho contato così tante volte…” scrive un utente. “Oggi avrei dovuto studiare ma invece ho scoperto che Kim Kardashian ha 6 dita nel suo piede” scrive un altro follower.

Qualcuno ha poi notato una stranezza anche nel braccio di Kylie, malgrado lo sfondo della fotografia sia completamente nero: “Il braccio di Kylies che si piega a destra con la sua vita è impressionante” scrive infatti ancora un altro utente.

Tornando alle sei dita, qualcuno ipotizza che possa essere una trovata pubblicitaria, un modo come un altro per attirare l’attenzione sulla promozione del prodotto. Si trattarebbe quindi di un errore organizzato “ad arte” per fare in modo che si parli dello scatto, proprio quello che stiamo facendo noi ora dando così ragione a questa tesi.

Fonte: Il Giornale, Instagram