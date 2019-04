ROMA – Kirk Douglas in tenda come fosse un giovanotto. Peccato che di anni ne ha 102. Il grande attore si è fatto fotografare dal nipote quarantenne Cameronnoto per aver avuto diversi problemi con la giustizia.

Kirk riposa su un materassino all’interno di una canadese piantata nel giardino di casa. Non si tratta, quindi, di un vero e proprio camping ma la foto è stata comunque scattata all’interno di una tenda ed è diventata virale.

Kirk Douglas riposa su un grande materassino gonfiabile. Il grande patriarca, d’altronde, come si sa ama mantenersi in forma: recentemente lo si è visto festeggiare la stella dedicata al figlio Michael sulla Walk of Fame in Hollywood Boulevard. Lo stesso Michael spiega che il padre “adora Facetime su cui passa diverso tempo” e ama passeggiare sullle strade di Berverly Hills insieme alla sua badante.

Kirk Douglas è il più anziano interprete maschile Premio Oscar ancora vivente. Nel 1996 ha ricevuto l’Oscar onorario alla carriera.

Fonte: TgCom, Facebook