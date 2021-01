Kalidou Koulibaly ha regalato dei giubbotti ai suoi connazionali più poveri. Il difensore del Napoli è stato immortalato ai semafori di Agnano mentre consegnava giubbotti del Napoli ai suoi connazionali più sfortunati.

Il difensore senegalese si è avvicinato a cinque o sei connazionali, tirando fuori dei giacconi e regalandoli ad ognuno di loro per proteggerli dal freddo. La foto è stata scattata da un tifoso del Napoli che ringrazia Koulibaly e si complimenta con lui per questo incredibile gesto fuori dal rettangolo di gioco.

Koulibaly regala giacconi del Napoli per strada ai più poveri

“Ore 13:30, semafori di Agnano..da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa; dalla curiosità mi fermo e noto che sta regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta facendo. Molte volte vi giudichiamo solo per quello che fate in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che potete fare. A buon rendere kk, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te!” ha scritto il tifoso a corredo della foto postata su Facebook.

Non è però la prima volta che Koulibaly è protagonista di un gesto simile. Lo scorso anno regalò 500 euro a un senzatetto in un centro commerciale.