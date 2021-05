Pubblica su Internet una foto della figlia che sembra affondare nel cemento e l’immagine diventa un rompicapo per gli utenti. Su Reddit nel tentativo di risolvere il mistero, gli utenti hanno esaminato la foto per ore.

La bambina è incastrata nell’asfalto? L’illusione ottica manda in tilt il Web. L’immagine ha ottenuto più di 7mila like

Nell’immagine, che ha ottenuto più di 70mila like, si vede una ragazzina vestita di rosa che gioca su un dispositivo ma metà del suo corpo sembra essere sprofondata nel cemento. Nella didascalia la mamma ha scritto: “E’ mia figlia, dov’è l’altra metà del corpo?”

Molti utenti non sono riusciti a trovare la soluzione, uno ha scritto: “Sono stufo di guardare la foto, non riesco a capire”. Ma altri con la vista aguzza hanno notato che la bambina era, ovviamente, dietro un muro rialzato del giardino, seduta sul vialetto inferiore realizzato con un materiale simile al muro. Un utente ha scritto semplicemente: “E’ dietro a un muro” mentre un altro ha commentato: “Tutti continuano a dire “c’è un muro” ma l’intero primo piano è come un altopiano elevato e lei è dietro in piedi. “Continuavo a cercare un muro tra l’erba e la ragazzina e il cervello stava fondendo”. (Fonte: SUN)