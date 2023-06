Si è svolta dal 10 al 12 giugno 2023 la storica manifestazione che quest’anno festeggia i 245 anni di storia: stiamo parlando della infiorata di Genzano (Roma). La rigorosa esibizione di carattere storico, religioso e folkloristico che ogni anno proietta il Comune dei Castelli Romani sotto i riflettori internazionali. Il tutto si svolge in una notte a cavallo tra sabato e domenica. Il piccolo paese viene preso d’assalto dagli abili operanti dei maestri infioratori di questa meravigliosa opera a cielo aperto, i gensanesi, gli unici veri protagonisti di quest’ industriosa manovalanza, tipica nel suo genere.

Non è stata cosa da poco adornare la celebre via centrale Italo Belardi con un lungo tappeto floreale di circa 300 metri da piazza IV Novembre alla Chiesa S. Maria della Cima, ma sicuramente gratificante compierla. Un’impresa ardua portata a termine da giovani e meno giovani che hanno lavorato fianco a fianco per comporre l’ambito tragitto. Non mancano di certo gli innumerevoli coronamenti fatti da persone non residenti che vogliono rendersi protagonisti decorando anche loro le vie secondarie più tutte le chiese.

Quest’anno la manifestazione si è distinta con un argomento particolare, differente dalle trascorse edizioni. Il tema svolto, sicuramente sensibilizzerà e accentuerà i diritti civili sulle donne. “Io sono l’altra”, un argomento ormai noto contro la violenza sulle donne. Per questo motivo l’infiorata é simbolo e stendardo del rispetto civile, promotrice del messaggio sull’unione e sull’impegno della convivenza dell’unicum. Principi riconosciuti dal ministero del Turismo come “Patrimonio d’Italia per la tradizione” quale espressione della capacità di promuovere il turismo e l’immagine nazionale che valorizzano la storia e la cultura del territorio soprattutto per i suoi famosi prodotti da forno tipici di questo luogo. Come di consueto BBCONTEST ha colpito nel segno per dare il suo contributo per quest’edizione, sfoggiando la migliore foto del contest fotografico scattata da @bio_ema, assegnando così alla vincitrice il premio sponsorizzato dalla KAMI Dolciaria s.r.l. di Aprilia (RM).