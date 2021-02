Lady Gaga a Roma per le riprese di Gucci di Ridley Scott (foto Twitter)

Lady Gaga paparazzata per le vie di Roma. La cantante newyorkese è in Italia per interpretare al cinema il ruolo di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, l’imprenditore e presidente dell’omonima casa di moda.

Lady Gaga, vera icona della musica prestata con successo al cinema, è tra i protagonisti del nuovo film di Ridley Scott, il regista di pellicole di successo come Il Gladiatore e Robin Hood.

Il film è dedicato all’omicidio di Gucci e diverse scene verranno girate in Italia tra Roma, Milano, Firenze e il lago di Como.

Lady Gaga a Roma in abito maculato

Lady Gaga è arrivata da qualche ora a Roma ed è stata paparazzata dai fotografi in strada come al suo solito con un look unico.

La Germanotta ha i capelli castani, una mascherina nera con borchie, occhiali scuri sul volto e abito maculato.

Non è chiaro se sia un costume di scena per il ruolo di Patrizia Reggiani oppure un abito scelto per il suo esordio romano.

La cantante ha affittato un meraviglioso attico in centro che, stando a quanto scritto dal Messaggero, dovrebbe affacciare direttamente sui Fori Imperiali.

La scelta di una casa tutta per sé al posto di una camera di hotel sarebbe dovuta alla pandemia da coronavirus in corso.