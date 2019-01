MILANO – Lapo Elkann fotografato dal settimanale “Chi” in compagnia del padre Alain Elkann. Dopo una lunga assenza ed un periodo trascorso fuori dall’Italia, l’imprenditore si fa rivedere e pranza con il padre da Giacomo Bistrot.

Poco dopo Lapo ha accompagnato il padre all’aeroporto di Linate. Qui, prima di lasciarsi, i due si sono abbracciati. Alain, giornalista e scrittore che vanta anche un passato a La7 e che attualmente scrive per La Stampa si è sempre occupato in prima persona dei suoi figli John, Ginevra e Lapo. Con quest’ultimo ha da sempre un rapporto aperto e sincero.

Dopo la morte di Sergio Marchionne avvenuta lo scorso 25 luglio, Lapo Elkann aveva scritto un necrologio molto sentito sulle colonne de La Stampa: “Caro Sergio, ti sono immensamente e profondamente grato per tutte le opportunità che mi hai dato, tutto quello che mi hai insegnato e tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per tutte le aziende. Terrò stretto nel mio cuore il tuo ricordo, cercando di onorarlo e rispettarlo”.

Lapo aveva voluto ricordare e omaggiare Sergio Marchionne dedicando anche un pensiero alla famiglia: “Mando un fortissimo abbraccio e tutto il mio affetto a Manuela, ai tuoi figli e alla tua famiglia”.