ROMA – La guida autonoma della Tesla permette agli automobilisti di distrarsi alla guida. La tecnologia sviluppatissima di quest’auto, ancora non permette però di perdere totalmente il controllo del mezzo lasciandosi guidare completamente.

Un’automobilista in viaggio a Las Vegas, sembra tuttavia non curarsi della possibilità che venga commesso un errore dal pilota automatico, come già successo in passato, e viene ripreso mentre dorme alla guida di una Model X.

L’utente che ha ripreso l’uomo che dorme alla guida è voluto restare anonimo. L’automobilista dorme tranquillo senza evidentemente staccare le mani dal volante. Se infatti si lascia il volante della Model X, l’auto è dotata di un sistema di avvertimento.

La Tesla raccomanda di evitare queste situazioni. Se infatti si dovesse disattivare il pilota automatico e le mani restassero sul volante mentre l’automobilista dorme, si potrebbero provocare incidenti anche gravi. Ciò accade per via del fatto che l’autopilota di Tesla non è ancora un sistema di guida autonomo: il suo livello di autonomia permette la guida autonoma, ma solo in circostanze e situazioni molto limitate. Si tratta insomma di un assistente alla guida che richiede un umano pronto a subentrare.

Oltre alle mani sul volante, l’uomo alla guida ha la testa comodamente poggiata sul poggiatesta. Al momento non è chiaro se l’uomo sia stato fermato oppue no. Il Daily Mail ha diffuso il video, apparso originariamente su Jalopnik.