Lasagna in un tubetto di dentifricio: lo chef Valerio Braschi mette in menù la ricetta Lasagna 2021 (Foto Ansa)

Lasagna in un tubetto di dentifricio. Una mousse di lasagna che esce da un tubetto come se fosse un dentifricio. Valerio Braschi ha sicuramente dato fondo all’immaginazione. Avrà successo la sua ricetta che “destruttura” (termine che va tanto di moda nei programmi di cucina) un grande classico della cucina italiana?

Lui ci ha scommesos e l’ha messa nel menù del Ristorante 1978 a Roma. Valerio Braschi, giovane chef emiliano di 23 anni, è nato a Santarcangelo di Romagna (Rimini), quindi di lasagne se ne intende. Valerio è noto per aver vinto nel 2017 la sesta edizione di Masterchef Italia. Quando era poco più che maggiorenne.

La ricetta, “Lasagna 2021“, è presentata in un menu degustazione di 10 portate dal costo di 100 euro e sarà possibile ordinarla andando nel locale una volta terminate le restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso.

Lasagna in un tubetto di dentifricio: ingredienti e come si mangia

Il piatto proposto si presenta con un tubetto, simile a quello del dentifricio, nel quale è presente una crema di lasagna da mettere su uno spazzolino di pasta all’uovo e brodo di parmigiano da bere alla fine della degustazione.

Valerio Braschi spiega la lasagna come dentifricio

“L’idea – spiega lo chef Valerio Braschi- nasce da un ricordo di quando da bambino la mattina dopo le feste, appena sveglio, mi lavavo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un’abitudine che ho mantenuto ancora oggi. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita”