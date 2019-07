ROMA – Laura Chiatti posa per un classico selfie in costume, indossando oltre al costume degli occhiali da sole e un cappellino. La foto viene postata su Instagram con una didascalia alquanto semplice: “Sole non ti temo”.

Peccato però chenno tutti i follower sono rimasti colpiti dalla bellezza dell’attrice. A molti non è infatti sfuggito il dettaglio dell’ascella non perfettamente depilata. “Perché non ti depili?” , scrive qualcuno. “Finalmente una non schiava dei peli”, ribatte un altro utente. “Si vede che temi l’estetista che schifo!!!” scrive ancora una donna.

Molti però la difendono. Un’altra donna scrive infatti così: “Grande Laura, il mezzo millimetro di ricrescita in vacanza lo abbiamo tutte!! Soprattutto con due figli che non ti fanno pace! E comunque giusto per… lei la sera va a dormire con Marco Bocci, che dei peli se ne frega(come ogni marito normale)”. E ancora: “Ci sono culture in cui avere i peli o la barba in una donna è una virtù e un valore aggiunto per cui dipende da quale parte del mondo si sta guardando e dal punto di vista culturale”.

La Chiatti ha liquidato tutto con un secco: “Sono una liberale francese”.

Ascella non depilata, anche Carola Rackete insultata sul web

Non solo Laura Chiatti. Anche Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, è stata bersagliata da irripetibili insulti da parte di decine di internauti per la sua presunta scarsa igiene personale che sarebbe impersonificata dall’ascella non depilata e probabilmente anche dai dreadlock che porta in testa.

Sul web, subito dopo il suo arresto, sono circolati post e immagini che mostrano una delle ascelle della capitana non depilata. Il particolare è stato immortalato mentre la Rackete alza il braccio in segno di saluto verso i suoi sostenitori che l’hanno accolta al suo arrivo ad Agrigento. Quei peli hanno scatenato una vera e propria ondata di insulti contro la ragazza, tra cui non sono mancate poco eleganti generalizzazioni sull’igiene delle donne tedesche.

Fonte: Instagram