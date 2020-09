Ha 38 anni e lavora come hostess e influencer di moda, si chiama Laura D’Amore e sui social ha raggiunto quasi 700mila follower.

Laura D’Amore, 38 anni, è una hostess che lavora per Alitalia, ma si sta facendo conoscere soprattutto sui social a forza di scatti e video che mandano fuori di testa i viaggiatori e non solo.

Sui social vanta ben 700mila follower. Ed è così diventata una star di Instagram. E’ la hostess più seguita (e famosa) al mondo.

Laurea in marketing, Laura D’Amore ha cominciato a lavorare per Alitalia passando la selezione dopo un Erasmus in Polonia e uno stage a Santo Domingo.

Ormai sono 13 anni che fa l’assistente di volo. E negli ultimi due anni è riuscita ad unire le sue passioni: la moda e i viaggi.

“All’inizio era un gioco, ma ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like – racconta a Il Messaggero -. così ho deciso di darle una caratterizzazione più professionale, pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda”.

“Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice, un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social – spiega -. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia”.

“Spesso mi è capitato di incontrare a bordo degli aerei fan che mi hanno riconosciuta e anche i colleghi mi chiedono spesso di fare foto insieme”.

E sugli hater rivela: “Mi accusavano di non rispondere ai messaggi e di modificare le immagini, ma si sono dovuti ricredere”. (fonte IL MESSAGGERO)