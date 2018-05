MILANO – La Lega cancella la scritta “Basta euro” dal muro della sede di via Bellerio. A notarlo è stato Pierfrancesco Maran, assessore alla urbanistica, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] al verde e alla agricoltura del Comune di Milano.

Sul muro di cinta della sede del partito che dà su via Enrico Fermi è stata cancellata con una mano di bianco anche le scritte “Lega Nord Padania”. Restano adesso solo le scritte “Lega Nord” e “La libertà vince”.

In un tweet Maran ha scritto:

“Ieri la Lega ha cancellato dal muro esterno della sede di Via Bellerio la scritta ‘Basta euro’ che esponeva da anni. Chissà quante felpe da buttare via…”.

Qualcuno tra gli utenti ha postato la foto della scritta prima che venisse cancellata. E qualcun altro ha fatto notare: “E sul loro sito è ancora presente da ottobre 2015 il loro statuto che si intitola: statuto della lega nord per l’indipendenza della Padania”. “Ieri hanno cancellato la verità pure dal muro della loro sede in via Bellerio”, ha aggiunto Giorgio Trono, un avvocato esperto di diritto del web e delle nuove tecnologie.

Il partito di Matteo Salvini sta avendo una svolta “governista” dopo i problemi causati dall’indicazione dell’economista anti-euro Paolo Savona nella squadra di un governo Lega-M5s. Negli ultimi giorni il Carroccio ha notevolmente invertito la linea sull’euro, rassicurando i cittadini (e i mercati internazionali) sulla volontà di garantire la permanenza nella Unione europea e nell’Euro.