Lega usa lo spot Ringo per fare campagna elettorale, Barilla: “Non abbiamo autorizzato”

Salvini e la Lega riprendono lo spot dei biscotti Ringo per fare campagna elettorale e sui social scoppiano le polemiche. La Barilla costretta a fare un chiarimento.

Vi ricordate lo spot dei biscotti Ringo dove due bambini, uno bianco e uno di colore battono il cinque? Uno spot evocativo proprio a simboleggiare i celebri biscotti prodotti dalla Barilla. Immagine ora apparsa sui social, sul profilo ufficiale della Lega. “Uniti si vince”, c’è scritto nel post, e sotto la foto dello spot Ringo quella di Salvini che stinge la mano ad una persona di colore.

Un post con lo spot Ringo per la campagna elettorale della Lega in vista delle elezioni Regionali, con tanto di emoticon… Sarà stata pure un’idea originale, ma a molti utenti non è piaciuta e il gruppo Barilla è stato costretto a fare un chiarimento. Contattato da Repubblica, sulla vicenda ha confermato: “Non abbiamo autorizzato nessun utilizzo del marchio Ringo”.

Un chiarimento dovuto visto che molti utenti sui social hanno cominciato a chiedersi “ma la Barilla lo sa?”. Il post scatena infatti il dibattito sui social al punto che le proteste diventano trending topic e molti utenti si chiedono se Barilla, proprietaria del marchio Pavesi che produce i biscotti in questione, sia al corrente dell’uso che il capo della Lega fa dell’immagine di un proprio prodotto.

Come fa notare ad esempio Franco: All’azienda #Pavesi di Novara e alla #Barilla (di cui fa parte).#Salvini nella sua campagna elettorale ha usato una vostra foto col marchio “Ringo” in evidenza accostandola a una sua immagine. Ne siete consapevoli? Approvate questa operazione? O intenterete causa”. Un’uscita poco felice da parte della Lega, ma almeno questa volta nella foto in questione Salvini ha la mascherina… (Fonte Repubblica).