ROMA – Ottime notizie per i fan dei Negramaro: Lele Spedicato, il chtarrista della band salentina guidata dal cantante Giuliano Sangiorgi, a dieci mesi dall’emorragia cerebrale che l’aveva colpito è completamente ristabilito.

Lele si è iscritto ad una corsa competitiva lunga 9 km che si terrà domenica prossima a Galatina in Salento. Il cantante correrà insieme all’inseparabile moglie Clio Evans. Ad annunciarlo è lo stesso Lele Spedicato su Instagram. Lui e la moglie posano indossando delle magliette personalizzate: “Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a Galatina. Pensare che solo dieci mesi fa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima”. La Evans ha aggiunto al post del marito questo commento: “Sempre al tuo fianco”.

A settembre, in uno dei momenti più difficili per Spedicato con amici, familiari e fan dei Negramaro seriamente preoccupati, la moglie gli è sempre stata vicino. La donna ha dimostrato un attaccamento e un amore che non sempre si riscontrano in situazioni come queste.

Tornando alla gara, a dare notizia della presenza del cantante è anche la pagina Facebook del Correre Galatina che non nascondendo una certa soddisfazione ha scritto: “Siamo felici di annunciare il primo #OSPITE di questa 10a Correre Galatina The party: il musicista Emanuele Spedicato dei Negramaro che ha scelto la nostra gara per ripartire alla grande…”.

