ROMA – Paura per Leonardo Renga: il figlio di Ambra Angiolini e di Francesco Renga si è rotto il polso. A darne notizia è stato il papà su Instagram con tanto di foto della radiografia.

Renga, che in questi giorni è impegnato nelle registrazioni del suo nuovo album, l’ha buttata lì, camuffando un po’ la notizia: “Come state?- ha scritto su Instagram – Che fate? Tra una canzone scritta e l’altra, qualche cantato in studio, riunioni Sony ecc ecc.. non ci facciamo mancare nulla! Ecco la radiografia del polso rotto di Leo!“. Poi però ha subito rassicurato i fan: “Niente di grave.. gesso e via! Povero…”.

Leonardo, che oggi ha 12 anni, è il secondogenito del cantante, nato dall’unione con Ambra Angiolini. La coppia, che nel 2015 si è detta addio dopo 11 anni di solida unione, ha avuto anche una bimba, Jolanda, di due anni più grande. Oggi entrambi hanno nuove relazioni: lei con l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri, lui con la ristoratrice Diana Poloni. Ma conservano un buon rapporto per amore dei figli.