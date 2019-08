Il leone marino finisce tra le fauci della balena. Ma lei lo risputa poco dopo FOTO

SAN FRANCISCO – Un leone marino le finisce in bocca. Ma lei lo risputa poco dopo. E’ spettacolare l’immagine della balena con il pinnepede tra le fauci. Una foto scattata dal giovane biologo marino Chase Dekker al largo della baia di Monterey, in California.

Dekker è riuscito a cristallizzare l’attimo in cui il leone marino giace quasi adagiato, suo malgrado ovviamente, nella bocca della balena. Resta lì per qualche secondo, di sicuro interminabile per lui, ma poco dopo viene risputato in mare.

Le megattere, infatti, non si nutrono di questi grossi mammiferi, ma solo di plancton e di piccoli pesci. La balena della foto deve essersi resa conto solo in un secondo momento di quel che l’era finito in bocca, e ha reagito di conseguenza.

“Ho visto un sacco di cose assolutamente folli, ma mai così”, ha raccontato Dekker, 27 anni, che fotografa la vita selvaggia da una decina d’anni. Dekker si dice certo “più che al cento per cento” che l’otaria sia riuscita a mettersi in salvo. “La balena non ha mai effettivamente chiuso le fauci attorno al leone marino, che quindi non deve essersi ferito. Molto spaventato, ne sono certo, ma senza farsi male. Deve aver avuto solo tanta paura”.

Quel che è certo, ha sottolineato sorridendo il biologo, è che ha vissuto “una vera esperienza alla Giona“: il profeta inghiottito da una balena e vomitato sulla spiaggia, che è stato raccontato nell’Antico Testamento e ha ispirato letterati e poeti, dal Moby Dick di Herman Melville al Pinocchio di Carlo Collodi. (Fonte: Agi)