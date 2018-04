ROMA – “DDS con noi”. A Liverpool i tifosi della Roma, come se già non bastasse la rissa fuori dallo stadio, e il tifoso reds ridotto in coma, hanno anche esposto uno striscione per Daniele De Santis. Daniele De Santis altro non è che il tifoso della Roma che, prima della finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014, colpì e uccise il napoletano Ciro Esposito.

Anche su questo la Digos sta indagando per identificare chi ha esposto lo striscione. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza e le fotografie.

Intanto, per i due tifosi della Roma fermati a Liverpool in seguito agli scontri nei quali è rimasto gravemente ferito il tifoso dei reds Sean Cox, è caduta l’accusa di tentato omicidio.

L’Uefa ha detto di essere in attesa dei rapporti completi prima di decidere quali azioni disciplinari intraprendere:

“La Uefa è in attesa di ricevere i rapporti completi prima di decidere sulle potenziali accuse disciplinari”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Uefa, dopo gli scontri all’esterno di Anfield. “La Uefa è profondamente scioccata dal vile attacco avvenuto prima della partita tra il Liverpool e la Roma, il nostro pensiero è rivolto alla vittima dell’aggressione e alla sua famiglia. Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità dalle autorità”.

Il Codacons ha chiesto provvedimenti durissimi contro la Roma:

“Provvedimenti esemplari che siano da esempio per tutti coloro che seguono il calcio e abbiano una reale funzione deterrente. Per questo motivo chiediamo di disporre la sospensione dello Stadio Olimpico a tempo determinato o far giocare le partite a porte chiuse. La Roma deve ritenersi responsabile per i gesti commessi dai propri tifosi e attivarsi con maggiore impegno per escludere le mele marce, i violenti e i veri e propri criminali dalla propria tifoseria”.