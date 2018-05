MILANO – La mattina di oggi, mercoledì 16 maggio, un locomotore trainato da un treno che stava passando nella stazione di Lodi è uscito dai binari. Per questo motivo dalle 10.50 è stata sospesa la circolazione sulla linea convenzionale Milano-Piacenza. Nessuno è rimasto ferito [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] e non ci sono stati danni, spiega Rfi. Le cause sono in corso di accertamento.

Dal serbatoio del locomotore trainato, che è uscito dai binari a circa un chilometro dalla stazione di Lodi, ha iniziato ad uscire del gasolio. Per questo, per le operazioni di rimozione, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Lodi che sono sul posto.