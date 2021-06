Un Boeing 787-8 della British Airways con il muso collassato su una pista dell’aeroporto di Heathrow a Londra. Le immagini della scena circolano sui social: mostrano il bireattore G-ZBJB con la sua fusoliera anteriore a contatto con il suolo.

Boeing British Airways con la fusoliera a contatto con il suolo

La foto mostra anche una scala mobile per i passeggeri posizionata all’altezza di una delle porte del velivolo. British Airways ha però rassicurato tutti: l’aereo è arrivato da Mosca due giorni fa e stava operando come cargo e non aveva passeggeri a bordo. L’aereo era stato caricato per un volo diretto a Francoforte in Germania. Il Daily Mail scrive che alcuni membri dell’equipaggio erano a bordo nel momento in cui si è verificato il collasso del velivolo provocato probabilmente dalla rottura delle ruote anteriori. Fortunatamente non ci sono però feriti.

Il fatto è avvenuto il 18 giugno mentre era fermo sulla pista: “La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e stiamo indagando sull’accaduto” aggiunge il vettore britannico.

Aeroporto Heathrow, nessun ritardo o cancellazione improvvisa

All’aeroporto londinese di Heathrow spiegano che il piccolo incidente non ha provocato nessun ritardo o cancellazione improvvisa. Ora una squadra che vigila sulla sicurezza aerea in Gran Bretagna è arrivata sul posto per indagare sull’incidente.