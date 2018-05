ROMA – Spy di Alfonso Signorini conferma quanto scritto da Dagospia. Loredana De Nardis, la donna che ha fatto perdere la testa a Massimo Boldi e ultimamente lo ha fatto soffrire lasciandolo, ha una carriera nel mondo della notte. Le immagini non lasciano dubbi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]: nelle foto pubblicate dal nuovo settimanale lanciato da Signorini, Loredana si esibisce in uno spogliarello.

Ed è Spy citato da Dagospia, a scrivere:

“Questo è un dato di fatto, confermato da alcuni testimoni di quell’ambiente, che lavoravano nei locali “Viva Las Vegas” e “No limits”. “Che male ci sarebbe? Non è che un uomo non si possa innamorare in base allo storico di una donna”, ci dice uno di loro che conosce molto bene la De Nardis, ma che non vuole parlarne.

“(…) Massimo Boldi, in una recente intervista al Corriere, alla domanda: ‘Dagospia scrive che era spogliarellista nella scuderia di Riccardo Schicchi’, risponde: ‘Se è vero, lo scopro ora. So che ballava nelle discoteche. Ho immaginato che fosse più che cubista, sapevo, non sapevo, preferivo non sapere. Importava solo che ci volessimo bene. Nel 2007, le ho proposto io di fare l’attrice: un po’ il suo lavoro m’imbarazzava’”.

“A Roma erano in molti a sapere quale fosse il lavoro che imbarazzava Boldi, tanto che, proprio nel 2007, il paparazzo che ha scattato queste foto, andò in un locale per immortalare la De Nardis all’opera. Boldi, che ha ammesso di aver pianto per l’addio a Loredana, si è limitato a sostenere di averla conosciuta a Roma mentre stava girando Christmas in love, dicendo che lei gli aveva chiesto un autografo. È certo che la De Nardis allora lavorasse per alcuni locali di Schicchi che venivano spesso usati per girare alcune scene dei Cinepanettoni, ma non è detto che si siano conosciuti lì”.

E, se anche fosse, Boldi può aver cercato di tenerlo nascosto per non arrecare un ulteriore dolore alle figlie, contrarie a quella relazione. Boldi, ai tempi, parliamo del 2004, era rimasto vedovo, ma non voleva saperne di restare solo (…). La loro prima uscita insieme, alla presentazione di Christmas in love, scatenò commenti non proprio benevoli, che fecero soffrire le figlie del comico. Si sottolineava in particolare la giovane età e l’avvenenza della donna, l’immagine che ne usciva di Boldi non era delle migliori. La De Nardis, inoltre, era sposata e aveva una figlia piccola, e non ha mai lasciato la famiglia per lui”.

“Semplicemente, quando Boldi era a Roma, andava a dormire nella casa che l’attore aveva preso per loro. Viste le premesse, è curioso pensare come questo rapporto sia potuto durare per 14 anni, anno più o anno meno visto che Boldi dice che è finito poche settimane fa per un tradimento, mentre la De Nardis replica che è finito molto tempo prima e che fra i due c’era solo amicizia. La verità, forse, è che Boldi ha voluto credere in un amore duraturo ma, dopo tanti anni, si è dovuto scontrare con la realtà”.