FIRENZE – Mercoledì 14 novembre esce in edicola in nuovo numero di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. All’interno del settimanale ci saranno delle immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano.

I due sono stati fotografati all’interno di un locale e in strada abbracciati, per le vie di Firenze.

Il giovane è più giovane della ballerina, star della tv anni Ottanta e Novanta. L’entourage della showgirl ha però voluto smentire ogni possibile voce di crisi tra lei e il marito: “È solo un conoscente, per l’esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini”.

Nelle scorse settimane, Lorella Cuccarini ha raccontato in un’intevista la sua svolta sovranista: “Ho votato per una delle due forze al governo”. La showgirl ha motivato il voto scendendo anche nei dettagli: “Pochi giorni fa ho letto un sondaggio: una delle paure più grandi degli italiani è lo spread […] Non possiamo vivere con l’incubo dello spread. L’ho capito persino io!”.

Intervistata da La Verità, la showgirl di 53 anni ha parlato di Unione Europea, dimostrando di avere le idee chiarissime: “Viviamo una Unione divisa dagli egoismi, costruita sulla speculazione dei grandi mercati. Non c’è etica, c’è troppa finanza […] sovranità sembra diventata una brutta parola. Eppure il concetto è scritto nel primo articolo della nostra Costituzione!”