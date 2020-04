Il principe Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, compie 2 anni e, in piena pandemia da coronavirus, è stato ritratto da mamma Kate con mani e volto pitturati con i colori dell’arcobaleno, simbolo di speranza e omaggio al lavoro del servizio sanitario nazionale britannico.

Le fotografie del principino sono state scattate dalla duchessa all’inizio di aprile ad Anmer Hall, la residenza di campagna dei duchi nel Norfolk, dove stanno trascorrendo la quarantena; e sono state diffuse oggi giovedì 23 aprile, giorno in cui cade anche la festività di San Giorgio, patrono d’Inghilterra.

Louis, chioma castana, viso angelico, indossa una camicia a quadretti blu marine e bianchi, e appare visibilmente divertito dalla pittura spalmata sulle sue mani, alzate in aria.

Kate, appassionata di fotografia, è ormai abituata a divulgare scatti dei suoi tre figli – George, Charlotte e Louis – per celebrare i loro compleanni.

Fotografare Louis impegnato a realizzare attività creative e didattiche da casa, mentre la scuola è chiusa, è anche un modo per mostrare la normalità della vita quotidiana dei duchi di Cambridge che osservano la quarantena come qualsiasi famiglia britannica insieme ai loro figli.

Il principe Louis Arthur Charles de Cambridge è nato il 23 aprile all’ospedale Saint Mary, ad ovest di Londra.

Quinto in linea di successione al trono, è stato battezzato a 11 settimane di vita dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, nella cappella reale di Saint James.

Inoltre per la lieta occasione alcuni quotidiani britannici, tra cui il Daily Mail, pubblicano un’insolita foto in bianco e nero – diffusa da Clarence House – del piccolo Louis in braccio al nonno, il principe Carlo, che lo stringe affettuosamente, accompagnata dalla dedica: “Un felicissimo Buon compleanno al Principe Louis, che oggi compie 2 anni. Il piccolo Principe gode di un abbraccio del suo nonno il Principe di Galles”.

Nella serie di fotografie in circolazione sulla stampa, è stata anche inserita una che ritrae Kate all’età di 3 anni e mezzo, durante una vacanza della famiglia Middleton al lago di District, proprio per mostrare la somiglianza col figlio, in particolare per il colore dei capelli.

Martedì scorso anche la regina Elisabetta II ha festeggiato il compleanno, 94 anni, in quarantena, trascorsa al castello di Windsor, fuori Londra (fonte: Agi).