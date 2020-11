Intervistato da I Lunatici Rai Radio 2, Luca Argentero parla del suo rapporto con la bellezza e delle bizzarre richieste di alcune fan.

Luca Argentero, uno degli attori più amati in Italia, è stato di recente ospite della trasmissione “I Lunatici” dove si è raccontato a 360 gradi: dall’infanzia ai… piedi.

L’attore è partito raccontando le sue aspirazioni da bambino: “Sognavo una carriera da sportivo, anche se a giocare a calcio sono una pippa. Sono un appassionato sciatore, un alpinista e un pessimo tennista. La mia carriera è naufragata alle primissime battute”. Il suo maestro di tennis gli consigliò di iscriversi all’università, quindi la partecipazione al Grande Fratello.

Poi ha parlato del suo rapporto con la bellezza e di alcune strane richieste che gli arrivano da parte di ammiratrici via social. Non ha nascosto come l’aspetto fisico sia stato decisivo per la sua carriera: “Non so come funzioni nelle dinamiche femminili, nel mio caso è stato il 90% del motivo per cui mi hanno fatto fare questo lavoro, almeno all’inizio. Il protagonista di una commedia romantica deve fare innamorare la protagonista del film e di conseguenza le spettatrici”.

Tra le richieste più strane che gli arrivano ci sarebbe la supplica di postare foto dei suoi piedi. “Non so se siano arrivate da uomini o da donne”, ha ammesso. Tuttavia non è passato inosservato un altro scatto che l’ex gieffino ha pubblicato sui social proprio dei piedi. Un primo piano accompagnato dalla didascalia: “L’effetto delle api”.

Non sono mancati i commenti delle tante fan che sono rimaste deluse dallo scatto. Da chi scrive “Nooooooo… ma vabbè ti perdono perché il resto è passabile”, chi usa l’ironia: “A me piace ancora di più perché finalmente ha un difetto”. Altri invece scrivono: “Fai bene a continuare a portare le scarpe”, oppure “Oddio, non mi piace più”, “Piedi orrendi” o “Rimettiamo le scarpe, dai”. (fonte I LUNATICI)