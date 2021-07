Luca Parmitano esulta al gol dell’Inghilterra e sui social partono gli insulti: “Sei sulla Luna?”

L’astronauta Luca Parmitano ha voluto congratularsi con gli inglesi dopo il gol di Shaw, segnato a freddo, al secondo minuto della partita contro l’Italia nella finale degli Europei. L’ha fatto con un tweet pieno di entusiasmo, scritto in inglese. “Che gol stupendo. Ben fatto, Inghilterra”.

Gli insulti social a Luca Parmitano

Come era facile immaginare, il tweet di Luca Parmitano non è sfuggito agli utanti social. Qualche sfottò (“Stai sulla Luna?”, “Ti hanno hackerato l’account?”), qualche critica (“Va bene essere sportivi, ma non esageriamo”), e anche tanti insulti.

Tanto che alla fine l’astronauta è stato costretto a fare un tweet di spiegazioni, stavolta in italiano. La spiegazione non convince: “Va bene il gol, ma ben fatto Inghilterra?”. E così, quando arriva il gol di Bonucci, Parmitano twitta ancora. Con tanto di bandierina tricolore questa volta.

L’Italia campione d’Europa arriva a Roma

L’Italia campione d’Europa di calcio intanto è arrivata a Roma. L’A319 dell’Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 6:06. Un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell’aereo. Decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori.

Il più scatenato Bonucci, che ha intonato “I campioni dell’Europa siamo noi”. Foto ricordo e ringraziamenti a tutti gli azzurri, apparsi entusiasti e commossi. I campioni d’Europa sono stati accolti da un maxi striscione di Aeroporti di Roma con la scritta “Grazie azzurri” e da uno dei commissari di Alitalia, Daniele Santosuosso.