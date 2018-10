MILANO – Su “Chi” in edicola oggi mercoledì 3 ottobre, le prime immagini di Luca Sofri con un’altra donna. Il direttore del “Post” si è separato da Daria Bignardi. Il settimanale spiega di aver contattato la giornalista ex direttrice di Raitre, scoprendo che lei e lui sono separati da circa un anno.

La Bignardi e Sofri sono riusciti a tenere la cosa nascosta per tutto questo tempo. A saperlo solo gli amici più stretti che spiegano che tra i due resta però una solida amicizia. Ognuno per la sua strada dunque. E Luca Sofri viene immortalato con una donna mora, la cui identità non è stata svelata.

Della crisi, la Bignardi parlava già nel suo libro più recente, “Storia della mia ansia“.