Luigi Di Maio, selfie con i ministri M5S: “Guardate che spettacolo”

ROMA – “Guardate che spettacolo! Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 Stelle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Siamo tantissimi e pronti a far partire il governo del cambiamento e a migliorare la qualità della vita di tutti gli italiani. I ministri sono o nostri parlamentari e esponenti storici (Giulia Grillo alla Salute, Danilo Toninelli alle Infrastrutture, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento e alla democrazia diretta, Barbara Lezzi al Sud), oppure fanno parte della squadra di ministri che avevo presentato in campagna elettorale (Elisabetta Trenta alla Difesa che è stata anche nostra candidata, il generale Sergio Costa all’Ambiente, Alberto Bonisoli alla Cultura)”.

Lo scrive in un post su facebook Luigi Di Maio pubblicando un selfie che lo ritrae, su un terrazzo, con i ministri del Movimento. “Siamo la squadra del Movimento 5 Stelle nel governo del cambiamento e siamo al vostro servizio!”

Al Quirinale, gli esponenti M5s sono arrivati con un taxi collettivo e sono stati accolti da un applauso della folla di curiosi che si trova intorno alla piazza.