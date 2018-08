CAPRI – Luigi Di Maio paparazzato in barca con una ragazza bruna. Il vicepremier, d’altronde è single da diverso tempo e giustamente ride e scherza con una ragazza che si trova in barca con lui. Ad immortalarlo così è stato un paparazzo del settimanale Oggi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] durante una breve vacanza a Capri.

Di Maio ride e scherza in dolce compagnia: accanto a lui c’è una ragazza bruna che appare molto divertita. Il leader M5s ha ormai archiviato le storie con la fidanzata storica Silvia Virguiti, esperta di comunicazione del M5s e sua compagna per quattro anni, e con l’avvocato e consigliere comunale di Alcamo Giovanna Melodia.

La notizia della rottura fra Di Maio e Virgulti si era diffusa lo scorso novembre: “Ci siamo lasciati liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell’altra persona”, aveva spiegato Silvia Virgulti. La nuova relazione con la vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo (Trapani), roccaforte pentastellata sull’isola, era invece cominciata a gennaio.

Trentacinque anni, avvocato, la Virguiti avrebbe conosciuto Di Maio la scorsa estate, all’inizio della campagna elettorale per le regionali. Per vedere la foto copia questa url: http://www.oggi.it/gossip/amori/2018/08/22/luigi-di-maio-tenerezze-in-barca-con-la-sua-nuova-amica-esclusivo/