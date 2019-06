Luigi Di Maio, prova costume... non superata FOTO

ROMA – Non è andata benissimo la prova costume per il vicepremier Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, in vacanza in Sardegna con la fidanzata Virginia Saba, è stato paparazzato a Poltu Quatu, Costa Smeralda. Di Maio, soprattutto, è stato paparazzato in costume. Prova superata? Non tanto. Anzi. Di Maio ha infatti sfoderato qualche chilo di troppo. Qualche chilo di troppo forse dovuto allo stress per la gestione di questo governo sempre più a trazione leghista.

Ai fan del Movimento 5 Stelle le foto non sono piaciute. Non sono piaciute per l’abbigliamento, in fondo gli elettori del Movimento sono abituati a vedere Di Maio in giacca e cravatta e non sono piaciute per i già citati chili di troppo.

La fidanzata, Virginia Saba, bisogna ammettere che invece ha riscosso più successo.

