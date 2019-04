ROMA – Déjeuner sur l’herbe per Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba, con tanto di primo bacio ufficiale. Il vicepremier e la giornalista sono stati immortalati dal settimanale Chi che in copertina pubblica una foto delle loro prime tenere effusioni in pubblico, come fossero una coppia del jet set. Non solo: a Virginia Saba, il rotocalco strappa anche alcune confidenze.

“Poche sere fa – rivela lei – Luigi mi ha portato ad Avellino a conoscere i suoi genitori”. “A Pasqua invece andremo in Sardegna”: a conoscere la famiglia di lei, si presume. La relazione procede a gonfie vele e dopo neanche un mese i due già parlano di mettere su famiglia. “Gli ho detto che vorrei diventare mamma”, confessa sempre lei alla rivista. “Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: È bellissimo. Ma sappiamo che non è il momento”. Insomma, conclude lady Di Maio “le premesse ci sono tutte per… le promesse della vita. Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata”.

La foto del bacio è stata scattata a Villa Borghese e a giudicare dalla posa plastica dei protagonisti non sembra affatto “rubata”. Tant’è che l’agenzia Aska che ha ripreso la stessa scena da lontano, rivela che la coppia era in realtà accompagnata da un fotografo professionista. Una mossa studiata, verrebbe il sospetto, per fare concorrenza all’alleato di governo Matteo Salvini, dopo la sua prima uscita pubblica con la giovane nuova fiamma, Francesca Verdini. (Fonte: Chi)