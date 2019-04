ROMA – I fan del compianto Luke Perry, il Dylan della serie tv Beverly Hills 90210 morto lo scorso 4 marzo all’età di 52 anni per un ictus, potranno ricordare l’attore grazie ad un artista che ha deciso di ricreare una bambola con le sue fattezze.

La bambola è in vendita su eBay al prezzo di 350 dollari, circa 310 euro. Il Dylan in versione “Ken di Barbie” era stato originariamente prodotto da Mattel nel 1991, subito dopo l’inizio di Beverly Hills. Oltre a lui, l’azienda di giocattoli americana aveva riprodotto altri personaggi della serie tv tra le più popolari degli anni Novanta.

Questa nuova versione è più precisa nei lineamenti ma costa molto. Anche le bambole originali, in realtà, non costano poco: sempre su eBay sono infatti in vendita a circa 200 euro.

Perry è morto ad appena 52 anni, alcuni giorni dopo essere stato colpito da un ictus improvviso. L’attore è stato tra i simboli più rappresentativi della tv degli anni Novanta. La sua morte ha provocato uno choc a livello mondiale ed è avvenuta proprio durante la lavorazione di una nuova stagione di Beverly Hills 90210 in chiave revival che a quanto pare uscirà in estate.

L’attore aveva firmato per tornare a vestire i panni di Dylan, anche se le sua apparizione sarebbero state ridotte a poche puntate per via degli impegni con la serie tv Riverdale. Perry sarà anche al cinema in un ruolo postumo, nel nuovo film di Tarantino “C’era una volta a Hollywood” che racconta le vicende legate a Charles Manson.