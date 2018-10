Il presidente francese era a Saint Martin, l’isola delle Antille che fa parte della Francia e che è stata colpita dall’uragano Irma. Durante un incontro con i cittadini, un gruppo di ragazzi del posto hanno chiesto al presidente una foto, poi postata sui social.

L’inquilino dell’Eliseo, dopo che il piccolo scandalo è montato, il ha difesi: “Hanno aiutato una ragazza disabile a partecipare all’incontro. Li ho guardati con fiducia, li ho rispettati. È questa la Repubblica, non tireremo fuori niente di buono dai discorsi di odio”.

Macron ha poi continuato: “Se mi sono battuto contro Marine Le Pen e sono qui oggi è perché amo ogni figlio della Repubblica, quali che siano le stupidaggini che abbia commesso, perché spesso non si sceglie il luogo di nascita, e non si ha la fortuna di non fare stupidaggini. Io sono il presidente della Repubblica, e non lascerò il popolo a nessuno”.