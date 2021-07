Il settimanale Chi mostra le immagini di Paolo Berlusconi con Maddalena Corvaglia a cena a Milano. Sempre secondo la rivista, non è un vero appuntamento ma una serata all’insegna dell’amicizia. Con loro, infatti, ci sono il figlio di lui, Davide Luigi, più noto come Billy, e la nuora Matilde alla quale l’ex velina è molto legata.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi non stanno insieme

Maddalena Corvaglia, secondo Chi, non sarebbe legata a Paolo Berlusconi. L’ex velina infatti trascorre molto tempo con loro, come quando è stata fotografata a Portofino o in Sardegna dove lei e Jamie, la figlia avuta dall’ex marito Stef Burns, sono solitamente ospiti di Billy e Matilde. Ed ecco quindi svelato l’arcano di quel legame ipotizzato tra i due. Si tratta di una vera e solida amicizia come pare confermare anche la serata milanese che si è conclusa con il rientro a casa di Maddalena salutata sulla porta da tutta la famiglia al completo.

La smentita di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia aveva già smentito le voci di una relazione con Paolo Berlusconi già diverse settimane fa, attraverso un semplice post su Instagram in cui commentava ironicamente il chiacchiericcio creatosi attorno a lei e al presunto rapporto con l’imprenditore.

“Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”.