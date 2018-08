ROMA – Maddalena Corvaglia sembra finalmente aver trovato l’amore dopo la fine della relazione con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La ex velina ha ufficializzato su Instagram la sua posizione sentimentale pubblicando una foto con il suo nuovo fidanzato, l’immobiliarista Alessandro Viani. “All you need is love”, scrive la showgirl sotto la foto che li vede sorridenti e abbracciati in riva al mare.

La Corvaglia è stata sposata per sei anni, tra il 2011 e il 2017, con il chitarrista di Vasco Rossi, da cui ha avuto una figlia. Al termine della loro relazione e con la firma del divorzio Maddalena ha affrontato un periodo decisamente difficile, come ammette lei stessa in un commento ad un fan: “Per fortuna il momento buio è passato”.

A presentare Maddalena all’attuale fidanzato sarebbe stata Samantha Crippa, coreografa di Striscia la Notizia, la trasmissione che ha lanciato la Corvaglia nella televisione. Proprio con l’immobiliarista di 50 anni l’ex velina sembra aver ritrovato il sorriso e la fiducia nell’amore.

(Foto da Instagram)