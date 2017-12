ROYACA’ – Sagoma della Vergine Maria sul muro: in Colombia gridano al miracolo, ma è solo effetto dell’umidità. A Nabsa, centro abitato del dipartimento di Boyacá, la perdita d’acqua di una tubatura è diventata meta di pellegrinaggio per i fedeli cattolici. In molti continuano a presentarsi davanti alla parete dove è cresciuto del muschio che nella sua forma ricorda vagamente la figura della Madonna che prega con le mani giunte.

Il primo ad accorgersi della presunta apparizione è stato un ragazzo che camminava lungo la strada in cui si trova la tubatura rotta. E’ stata la madre del giovane a raccontare la storia ai media locali:

“Dice che quando ha attraversato il ponte, ha sentito un suono, come se ci fosse un piccolo animale intrappolato lì. Quando si è voltato a guardare, mio figlio ha visto l’immagine della Beata Vergine di Guadalupe. Dice che si è immediatamente messo a camminare e ha iniziato a fotografare l’immagine. In quel momento, l’immagine si è mossa e lui ha avuto paura, si è inginocchiato e ha pregato, e poi è corso fuori a dirmelo. Ero in un magazzino e sono andata a controllare con i miei occhi, perché inizialmente non gli credevo, ma si è rivelato vero”.

Più che miracolo, la visione della sagoma della Vergine Maria sembra solo un effetto della pareidolia, l’illusione subcosciente che porta una persona a ricondurre a forme note oggetti o profili (naturali o artificiali) dalla forma casuale. Per fare un esempio: vedere in una nuvola una pecora o un Ufo in un oggetto volante. Nel caso della Madonna o di Gesù sono numerose le segnalazioni scientificamente spiegabili in questi termini, sebbene sia impossibile convincere chi ha fede e ritiene veritiera l’ipotesi miracolo.

DI SEGUITO LA FOTO DELLA PARETE IN CUI SAREBBE APPARSA LA SAGOMA DELLA VERGINE MARIA.