Madonna, festa in Giamaica per i 62 anni foto mentre fuma marijuana. Nessuno indossa la mascherina

Madonna festeggia in Giamaica i suoi 62 anni. Nelle foto, la popstar fuma marijuana e posa senza mascherina.

Madonna è volata in Giamaica per festeggiare insieme agli amici i suoi 62 anni. La popstara ha dato il via ai festeggiamenti posando in una foto appoggiata alla stampella.

Con una serie di foto e video la popstar ha condiviso la lunga notte di musica e di balli.

Dagli scatti appare evidente che nessuno degli invitati indossa la mascherina o rispetta i distanziamenti. Sui social non è però il coronavirus a tenere banco. Ad incuriosire i follower è la sigaretta di marijuana.

“Welcome to Jamaica” scrive la cantante nel post insieme alla foto in cui tiene la sigaretta in bocca mostrando un vassoio con erba e cartine.

Nelle settimane scorse aveva parlato del Covid su Instagram

Ai suoi 15 milioni di follower, la Regina del pop aveva detto che il vaccino era stato inventato già. Secondo Madonna verrebbe tenuto segreto per permettere ai ricchi di diventare sempre più ricchi.

Le affermazioni non erano affatto piaciute ad Instagram che aveva deciso di censurare il post prima di rimuoverlo affermando che si trattava di “affermazioni non vere”.

A marzo un altro post in cui parlava del coronavirus come il grande livellatore delle classi sociali.

Il problema al ginocchio

Al di là delle feste e dei commenti sul coronavirus, nelle foto Madonna continua spesso ad apparire struccata e sempre con la stampella che l’accompagna ormai da mesi a causa dei problemi al ginocchio accusati durante il tour interrotto a gennaio (fonte: Repubblica, Instagram, Twitter).